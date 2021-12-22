B女靚馬——旺旺寶駒一出即拼

第一場五班一哩。「旺旺寶駒」今仗雖然是季內初出，但見佢最近試閘走勢討好，沿途愈跑愈順，梁家俊亦一直摸實操練，備戰非常認真與積極，今次這對贏馬組合故劍重逢，當然值得睇好。再查此駒過往曾兩勝谷草千八，其中一次正是跑C+3欄，今次角逐一哩只會更易應付，我對呢匹冷馬充滿信心，期待佢能夠一出即勝。同場我揀「總統之星」同「又享耆成」做配腳。第四場三班二千二百米。「神龍駒」早前打疊贏兩場頭馬，上次跑田草二千則表現回落，但睇佢前仗贏同程一役，早段留到最後，到接近入彎再沿內欄取位，結果後上一衝過晒，贏馬姿態清脆利落。今場瞄準勝程重臨，賽前特地試閘再谷一谷，見佢沿途走勢有力，證明勇況依然，今場有機會完成季內三捷。配腳我揀「高瞻遠矚」同「皇寶」。B女