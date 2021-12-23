蔡約翰羅富全打成平手 苗禮德包辦第三口孖寶 莫雷拉四W封王

■羅富全和蔡約翰昨晚都起孖，榜首形勢保持不變。

昨晚莫雷拉憑容廄「又享耆成」、苗廄「高瞻遠矚」、蔡廄「焱焱元帥」和時廄「戰熊三千」四W，並於第七場賽後提前成為騎師王，而「戰熊三千」是霍利時在港的告別頭馬。至於蔡約翰另贏「過河勁卒」，與憑「幸運旅程」和「南區寶」贏馬的羅富全同告起孖，練馬師榜首二位的形勢保持不變。其餘苗禮德憑「高耀智星」和「高瞻遠矚」包辦第三口孖寶。莫雷拉昨晚勝出容廄「又享耆成」、苗廄「高瞻遠矚」、蔡廄「焱焱元帥」和時廄「戰熊三千」，成為騎師王之餘，季內更已累積四十八頭馬，尚欠一W便追平正在養傷的潘頓。至於「又享耆成」和「焱焱元帥」今仗都在雷神胯下開齋，前駒練者容天鵬說：「莫雷拉今場發揮『又享耆成』可算無懈可擊，一出閘即快速楔入內欄，然後全程慳位而上。此駒轉入我馬房時，已經有一點胃潰瘍，幸好之後情況穩定下來，牠的質素只值五班，而且馬性很遲熟，希望贏馬開竅後繼續有好成績。」而「焱焱元帥」馬主進取會團體經理人鞠應悌博士說：「『焱焱元帥』最近陣上愈來愈接近，今次賽前蔡約翰的評價也很正面，但我都是抱平常心，希望馬兒有進步表現，結果順利開齋，當然令人開心，至於未來部署，當然還交由蔡約翰決定。」至於昨晚作告別戰的霍利時沒有入場，但仍憑雷神策騎的「戰熊三千」贏馬，馬主范邦初賽後說：「霍利時沒有入場，剛才我看到霍利時的副練很激動，哭得很厲害，與其他馬房手足相擁，場面非常感人。我想藉此機會對霍利時說：David, this winner is for you。他是一位好人，絕不令人討厭，做事很勤力，練馬功夫也不錯，只是不太擅於交際，直腸直肚，可能其處事方式不適合香港，但可能適合南非也未定，我祝福他有美好的將來。目前我所養的『戰熊三千』、『滿冠熊』和『又係熊』會一併交由賀賢訓練，而之後我不會再養馬了。」另一方面，羅富全和苗禮德昨晚都起孖，前者勝出「幸運旅程」和「南區寶」後表示：「『幸運旅程』上兩仗的演出令我有點失望，可能因為排外檔有影響，今仗排一檔形勢轉佳，班德禮的發揮亦好，結果順利跟守靚位下成功打開勝門。『南區寶』最佳跑法就是放頭走，由於今仗賽前有馬匹衝閘，我有點擔心牠在閘廂內等得太耐會有影響，幸好出閘暢順，並順利搶欄一放而回。我認為此馬在二班都有競爭力，但要配合好檔。至於冠軍練馬師方面，我認為要與蔡約翰競爭難度極高，因為他經常一個賽日便贏兩、三場頭馬，我要保持領先優勢殊不容易，只能盡力替馬房內各駒爭取好成績。」而苗禮德則憑「高耀智星」和「高瞻遠矚」起孖，其中前駒由霍宏聲爆出二十四倍W，後駒則在雷神胯下大熱掄元，練者賽後說：「『高耀智星』目前評分已下調至較合理水平，本來今仗牠排七檔不算有利，但鞍上人霍宏聲完全依照指示策騎，令馬兒發揮出最佳水準，取得久違了的頭馬。霍宏聲的騎功不差，而且已經逐漸了解香港的賽事模式，日後我們會加強合作。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜