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馬場浮世繪——戰熊三千霍利時告別頭馬 聲仔贏馬提前賀壽

2021-12-23 列印
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  昨晚是霍利時在港從練的最後一戰，但他卻沒有入場督師，只得時廄副練戴兆麟代為主持大局。至於霍利時總共有五駒參戰，其中配兒子霍宏聲的「爪皇烈焰」和「鑲白旗」較受重視，可惜兩駒都欠缺表現，反而霍宏聲同晚替苗廄「高耀智星」爆冷取勝，為自己快將到來的二十歲生辰（十二月二十七日）送上禮物！
  不過，霍利時最終亦憑莫雷拉策騎的「戰熊三千」贏馬，賽後見副練戴兆麟分別與雷神和馬主范邦初相擁，然後再與時廄手足來個大合照，場面感人！
馬場浮世繪


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