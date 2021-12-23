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馬場浮世繪——時廄散倉六駒昨率先他投

2021-12-23 列印
  雖然霍利時在昨晚賽後才散倉，但馬會於日間已公布時廄有六駒他投，其中「團結一致」、「佳尊三」和「三言兩語」轉投蘇偉賢馬房，「水箭龜」和「天德」轉投苗禮德馬房，「G291」則加盟賀賢馬房。
馬場浮世繪

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