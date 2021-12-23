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馬場浮世繪——蘇嘉麗昨開工轉任策騎員

2021-12-23 列印
  見習學員蘇嘉麗上月從澳洲回港後，經過與馬會一番商議，決定轉任苗禮德馬房的策騎員，並於昨晨正式開工，但畢竟是她首天工作，因此操馬數目不多。翻查紀錄，今次並非馬會首度安排受訓完畢的見習學員轉職幕後，例如上季便有另一位學員劉泓轉任韋達馬房的策騎員，況且退居幕後在未來亦不乏晉升機會。
馬場浮世繪

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