精彩勇士

希斯自於國際賽日憑「幸運有您」贏馬後，轉眼又守齋三個賽馬日。不過下周一田賽其八匹參戰馬，部分近績不俗，當有機會打破悶局。希斯昨晨透露，對「精彩勇士」和「樂天派」的機會最感樂觀。「精彩勇士」自上季轉投希廄後，先後十次出戰沙田一千米直路賽，取得一冠三亞兩季，包括上仗僅負於「魅影揚飛」，卻壓倒了「蟲草成名」和「連連有盈」得第三，希斯分析今次續跑同程的機會︰「『精彩勇士」雖然並非經常贏馬，但表現穩定有目共睹，即使面對強手，依然會奮勇作戰。牠最近操練正常，狀態長期保持良好，今仗再跑最拿手路程，即使要再與多匹實力良好的老對手碰頭，我仍期望牠臨場發揮出水準，再次走入三甲。」希斯上季回港開倉至今，仍未與莫雷拉攜手贏過馬，不過有「樂天派」交由對方壓陣，希斯坦言期待能夠取得勝利︰「現年四歲的『樂天派』早前的表現不俗，只是最近兩場嘗試增程出戰中距離，表現卻未如理想，今次遂安排牠回師上名路程田草千四米，並強配莫雷拉，希望馬兒在合適的路程上，再加上莫雷拉的騎功協助，能夠展示其最強戰鬥力，最好當然是可贏出在港首捷。」最後，希斯表現新馬「開心蔬菜」來港前已有所準備，所以抵埗後，他隨即部署操練。「從馬兒最近的試跑及多課試閘的表現看來，牠正逐漸適香港環境，狀態亦循序漸進地冒升，今次初出跑千二米，以其試閘時展示出來的前速，理應勝任。縱使很多時，初出馬的表現難以估計，但我希望『開心蔬菜』能夠拼入前列位置歸來。」希斯續道。特約記者：文傑