馬場浮世繪——有節制博彩評級馬會又最高

代表逾八十個國家的博彩營運機構之世界博彩協會，日前給予香港馬會有節制博彩最高級別的第四級別認證，以表揚其推動有節制博彩的努力和貢獻。獲認證的機構須每三年接受覆查一次，香港馬會自二○一一年首次獲得第四級別認證後，於二○一五、一八和今年再獲此殊榮，是亞洲首家連續四度獲最高級別認證的機構。要獲得第四級別認證，該機構須將他們的有節制博彩承諾和行動，融入十個項目元素，而香港馬會在最新的覆審過程中，更被特別表揚在疫情期間，迅速推出網上新功能及嶄新資料管理系統。馬場浮世繪