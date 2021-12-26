馬場浮世繪——好好瑪今日在蘭域上陣

新冠Omicron變種病毒在海外肆虐，多國的感染人數飆升，科學家正密切研究其殺傷力，但不論高或低，本港不能容讓Omicron大舉入侵，否則大量病者湧現，醫療體系不勝負苛，後果堪虞。昨天政府專家顧問建議港人打第三針，以加強抵抗Omicron。但有研究顯示，港人對補針的意欲不高。當局必須應對，一方面加快籌備為公眾打第三針，另一方面展開新一輪谷針宣傳。中大公共衞生及基層醫療學院研究指，願意接種新冠疫苗人士之中，平均僅約四成人有意打第三針，以全港人口計算，即只有約兩成半人傾向打第三針。對打第三針出現「冷感」狀況，或與本港基本上「清零」有關，既然疫情不算危急，市民就感受不到有逼切性要...

2021-12-24