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馬場浮世繪——好好瑪今日在蘭域上陣

2021-12-26 列印
  「好好」系馬主何毓麟日前在其社交平台上載了「好好瑪」將在今日在澳洲蘭域馬場上陣的消息。馬主何毓麟說：「『好好瑪』目前在澳洲服役，交由菲道明訓練。史卓豐將在本周日拆禮物日將在蘭域馬場策騎八駒上陣，當中他在二千米三級賽Summer Cup會策騎『好好瑪』上陣。『好好瑪』早前在澳洲復出，在千六米跑第三名，熱身後增程跑二千米應更合，練馬師表示如果屆時下雨，更有助馬兒發揮。『好好瑪』的長遠目標是五月二三五○米的華利南浦盃。」
馬場浮世繪

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