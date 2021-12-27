重點出擊——怡心聲強組出品

第十場三班一四○○米。「美麗滿滿」上仗在183場次列陣時，筆者除了認為牠是三匹同主馬的主力之外，貼士亦是以牠行頭，理由是牠今季在四班谷草千二米打開勝門後，接戰初上三班即首度增程跑千四米，在難度極高之下仍跑獲一席第五，而三甲馬是之後已再捷的非一般強手，可憧憬的空間極大。至於牠上仗最終只跑第九且負逾六身位，無疑令人失望，不過頭馬畢竟是另一同主馬，而且鞍上人巴度全無誠意地任由牠轉彎四疊、出彎六七疊，敗績並無太大參考價值。今仗「美麗滿滿」繼續跑千四米，配搭換何澤堯並無減弱，若因一仗大敗便乏人問津，值得再跟一次。仲達

2021-12-27