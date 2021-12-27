  • 2021年12月27日 星期一
  • 11º
  • 85%
熱門： 寒冷聖誕國殤之柱海洋公園王力宏

日報新聞 > 馬經

重點出擊——怡心聲強組出品

2021-12-27 列印
　　師父教落，三班或以上的田草千六米賽事往往鬥爆一段，但凡表現破格之馬都要高度重視。新近例子有「確認眼神」，牠在212場次全程望空走二疊，能輕易彈離實力指標「勁力十足」而贏馬，所以再出再贏非常合理，甚至稍後仍有條件再捷。
　　回說今期推介馬，第十場「怡心聲」剛戰跑田草千六也是沿途二疊望空，早段更與「勁力十足」一同前置，最終以第六名過終點，名次雖不起眼，但本身初次增程跑千六，而且蝕快步速亦能輸近，顯然狀態在不斷提升中。再看該賽其他馬匹，頭馬「喜譽寶」接戰升班也拼入Q，表現令人驚喜；至於「安頌」與「超勁勇士」再出增程跑二千，結果一Q而返，證明157場次的賽事水準絕不簡單。「怡心聲」經過強組洗禮後，今次降低難度跑千四，對手大幅減弱，誠是穩健馬膽。
安西教練

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd