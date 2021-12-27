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伊仁絮語——靚蝦女打開勝門

2021-12-27 列印
　　第四場「靚蝦女」上仗出爭沙田千二改變跑法，起步後不久即取得領先，末段能維持勁勢，最終僅以兩個馬位負於「四季喜」而得第四名，表現大有進步。今仗排位理想，可望在早段搶欄領放，形勢有利，續由周俊樂執韁，可望打開勝門。
　　第十場「美麗滿滿」今季在谷草一出即勝，然而近兩仗轉戰沙田的演出卻未如理想，不過上仗早段留後，沿途走來搶口，更在轉彎前移出四疊發力，敗績實在不能作準。今仗改配何澤堯，而且排位轉佳，可令跑法更靈活，有力收復前失。
Ian

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