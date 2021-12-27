B女靚馬——勤德兼備坐位望贏

第五場四班一千米。呢場我最鍾意「影疾」，佢季內四戰已有足夠熱身，今次回師直路賽是唯一贏馬路程，目標明確。留意佢最近試一千米大閘，沿途愈走愈順，狀態持續向好。難得今次排檔唔差，騎師梁家俊最近亦手風大順，只要出閘順利，早段攞位夠好，就有機會重開勝門。配腳我揀「威妙星」同「海豚星」。
B女
明天是普天同慶的聖誕節，港人無法外遊，Staycation成為這個聖誕的熱門玩意，旅遊業人士指出，今個聖誕節酒店入住率理想，較去年上升一倍以上，達到八、九成，幾近爆滿。由於多市民訂房，房價亦上升兩至三...
2021-12-24
新冠病毒肆虐全球，中國陝西西安的疫情嚴峻。據悉，早前巿內一名藍衣女子更拒絕配合防疫檢查，自稱在美國待了七年，不是一般平民百姓。目前女子被當地公安局調查後，以擾亂公共秩序，行政拘留十日。報道指，事發在二...
2021-12-24
現年七十九歲的美國總統拜登，親口就連任作出表態，他表明如身體狀況許可，會競逐連任。 拜登於周三（22日）播出的傳媒訪問中，被主持人問到會否競選連任時，拜登直接地回答了「Yes」，隨即補充指他是非常相信...
2021-12-24
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城3座低層E室，面積451方呎，三房間隔，議價後以685萬易手，呎價15188元，屬市價水平。據了解，原業主於14年...
2021-12-24
臨近聖誕節，市場假期氣氛濃厚，投資者愈益憧憬Omicron變種病毒疫情最終無礙全球經濟復甦，美股三大指數周四早段上揚，步向連續第三日漲升；其中杜指一度升252點或0.71%，報36006點。標普指數和...
2021-12-24
今晚平安夜和明天聖誕節球壇稍為平靜，提早為大家推介後天拆禮物日蘇超筍盤。雲邦賀斯接掌一哥格拉斯哥流浪帥印後，成功將水準不穩的摩尼路斯改造成禁區殺手，後者周日有力領軍主場大勝聯賽十場不勝的聖美倫，早買主...
2021-12-24
賓利香港代理之一錦龍汽車，上周在港發表新一代Continental GT Speed高性能頂級版，配上專用659ps馬力W12汽缸雙Turbo引擎，車價約430萬元起。文、圖：彭志揚賓利錦龍上周一次過...
2021-12-23
由《聲夢傳奇》學員有份擔正的青春校園劇《青春本我》剛推出，當中平均年齡只有15歲的Chantel（姚焯菲）、Yumi（鍾柔美）、Windy（詹天文），首度做主角既興奮又緊張，3人中Yumi自爆同角色最...
2021-12-24
新冠Omicron變種病毒在海外肆虐，多國的感染人數飆升，科學家正密切研究其殺傷力，但不論高或低，本港不能容讓Omicron大舉入侵，否則大量病者湧現，醫療體系不勝負苛，後果堪虞。昨天政府專家顧問建議港人打第三針，以加強抵抗Omicron。但有研究顯示，港人對補針的意欲不高。當局必須應對，一方面加快籌備為公眾打第三針，另一方面展開新一輪谷針宣傳。中大公共衞生及基層醫療學院研究指，願意接種新冠疫苗人士之中，平均僅約四成人有意打第三針，以全港人口計算，即只有約兩成半人傾向打第三針。對打第三針出現「冷感」狀況，或與本港基本上「清零」有關，既然疫情不算危急，市民就感受不到有逼切性要...
2021-12-24
第十場三班一四○○米。「美麗滿滿」上仗在183場次列陣時，筆者除了認為牠是三匹同主馬的主力之外，貼士亦是以牠行頭，理由是牠今季在四班谷草千二米打開勝門後，接戰初上三班即首度增程跑千四米，在難度極高之下仍跑獲一席第五，而三甲馬是之後已再捷的非一般強手，可憧憬的空間極大。至於牠上仗最終只跑第九且負逾六身位，無疑令人失望，不過頭馬畢竟是另一同主馬，而且鞍上人巴度全無誠意地任由牠轉彎四疊、出彎六七疊，敗績並無太大參考價值。今仗「美麗滿滿」繼續跑千四米，配搭換何澤堯並無減弱，若因一仗大敗便乏人問津，值得再跟一次。仲達
2021-12-27