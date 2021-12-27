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B女靚馬——勤德兼備坐位望贏

2021-12-27 列印
　　第三場二班二千米。我揀「勤德兼備」做馬膽，佢今季三戰都無甩獎金，九歲馬表現忠心準繩，而且上季曾勝同程，性能有根有據，再者今場對手唔算強，身處馬少場合有資格坐位望贏。今次賽前又特地試大閘，沿途走勢吸引，結合種種因素，今場是贏馬好機會。配腳我揀「柏林探戈」同「多巴先生」。
第五場四班一千米。呢場我最鍾意「影疾」，佢季內四戰已有足夠熱身，今次回師直路賽是唯一贏馬路程，目標明確。留意佢最近試一千米大閘，沿途愈走愈順，狀態持續向好。難得今次排檔唔差，騎師梁家俊最近亦手風大順，只要出閘順利，早段攞位夠好，就有機會重開勝門。配腳我揀「威妙星」同「海豚星」。
B女

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