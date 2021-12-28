方嘉柏起孖兼捧盃 總理開齋奪標 莫雷拉三W三Q強勢封王

■方嘉柏昨日與莫雷拉合作起孖，其中「多巴先生」捧盃。

■昨日的香港精英運動員盃由姚廄「總理」捧走。

■莫雷拉昨日得三冠三亞一季三殿，並於第八場勝出「醉眼光」後提前成為騎師王。

昨日舉行二○二一年最後的田賽，莫雷拉勝出方廄「多巴先生」和「喜旺駒」、蔡廄「醉眼光」，前駒更奪得香港體育學院三十周年紀念盃，而騎者則於第八場賽後提前成為騎師王。至於另一項錦標的香港精英運動員盃，則由姚廄「總理」捧走。其餘何澤堯憑東廄「勇敢動力」和羅廄「美麗滿滿」起孖。昨日莫雷拉的十場座騎幾乎都是獨贏頂頭大熱門，可見其惡氣，最終他取得三冠三亞一季三殿，更於第八場賽後已提前成為騎師王。至於方嘉柏與雷神合作贏兩W，其中「多巴先生」開齋兼捧香港體育學院三十周年紀念盃，方嘉柏賽後說：「『多巴先生』是我馬房內幾匹有機會競逐打吡的賽駒之一，很高興能在第三次上陣便取勝，但牠在直路的走勢並不規矩，所以我將計畫為其更換配備，希望可以改善走勢。此駒雖然一直在進步中，但嚴格來說應該需要更長時間成熟，不過四歲馬有機會出戰經典大賽，因此只好提早部署，而日後增程跑二千四百米會更具威力，至於下仗是否參加四歲馬經典系列賽事，我會稍後才決定。」「『喜旺駒』身形龐大，我們部署牠出戰此賽已有一段長時間，及後正式排位時，亦認定哪一駒是主要對手，結果『喜旺駒』演出沒有令我失望，今場起步緩慢仍然擊敗對手勝出。馬匹要在港初出即勝並非容易，如果能夠做到，一般都具有質素，前景值得睇好，『喜旺駒』身形和心智上仍有進步空間，希望稍後繼續取得佳績。」方嘉柏續說。此外，昨日的香港精英運動員盃由「總理」捧走，練者姚本輝表示：「『總理』今場能夠取勝，真是要歸功梁家俊，此駒今仗排十四檔，本來我便預計會留在尾列，但實在未想過會留得這麼後，幸好梁家俊一直很努力策騎，最終成功取勝。『總理』今季比上季明顯進步，我為馬主挑選牠來港主因睇中其血統優秀，希望牠能像同父系的廄侶『英之星』般，同樣交出好成績。」另一方面，昨日有兩匹傷患馬打開勝門，包括容廄「傲龍駒」和丁廄「發財好市」，前駒練者容天鵬說：「『傲龍駒』之前傷患很嚴重，可以說是處於淘汰的邊緣，我真的很感謝馬主莊醫生，願意給予耐性，讓我慢慢調教好此馬的健康。其實『傲龍駒』在五班有一定競爭力，但由於之前傷患真是太嚴重，因此我都是抱盡力而為的態度，只希望盡力養回其健康。今場此駒排十三檔，沿途際遇不太有利，幸好健康已回穩，加上在五班真的有競爭力，所以才能順利取勝。」而「發財好市」練者丁冠豪則說：「『發財好市』由我接手時，健康有不少問題，例如曾氣管出血，不良於行和接受取出碎骨手術，因此我主要重養，待其健康慢慢恢復後，再安排接受操練，總之最重要是馬兒保持健康穩定，才有力繼續交出好成績。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜