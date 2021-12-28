馬場浮世繪——告東尼有動力補祝生日

至於「勇敢動力」馬主林建康說：「『勇敢動力』是遲熟馬，今季才開始成熟，表現漸入正軌，之前其評分已下調不少，希望今季可以持績反彈，上場此駒贏田草千四米的姿態不錯，今場再爭同程，我當然有一定信心，很開心牠可以再下一城，期望之後繼續再交出好表現。」
馬場浮世繪
小巴一旦捲入車禍，往往因乘客未扣上安全帶，引致傷亡。運輸署去年九月於多條綠色專線小巴試驗新安全提示裝置，若乘客入座後沒繫上安全帶，裝置會亮起紅燈並發聲提醒，目的是以溫馨提示，呼籲乘客加強自身保護，相關...
2021-12-28
中國常駐聯合國代表團本月初向聯合國秘書長表示，美國太空探索技術公司SpaceX「星鏈」系統發射的衛星，今年先後兩次接近中國太空站，對中國太空站搭載的航空員生命健康構成危險，中國太空站組合體曾兩次實施「...
2021-12-28
北愛爾蘭警方本年共接獲八宗目擊不明飛行物體的報告，較前兩年顯著增加。北愛警方指，唐帕特里克地區有民眾在一月目擊到一艘太空船，同時伴隨着閃爍的燈光；五月則分別有兩宗通報，一人是看到直升機發出白光，另一人...
2021-12-28
據《星島地產網》報道，在用家剛性需求下，中細價屋苑頻錄買賣。荃灣中心一個「移民盤」，放盤僅三小時後，獲上車客以418萬元承接。沙田第一城高層，實用面積284方呎，望內園景，以557萬元沽出，實用呎價19613元。荃灣中心放盤三小時沽出美聯分行市務經理（銷售）李廣順表示，荃灣中心錄一宗「移民盤」成交，業主放盤僅三小時後，即獲上車客以418萬元承接。荃灣中心濟南樓高層E室，實用面積約329方呎，景觀開揚，業主因移民放盤，放盤僅三小時獲上車客垂青，即睇即拍板，經議價後以418萬元成交，實用呎價約12705元。原業主1997年3月以153.5萬元購入上述物業，持貨近25年帳面獲利約...
2021-12-28
2021年踏入最後一周，市場無懼新變種病毒Omicron威脅，美股在聖誕節假期後復市，三大指數昨集體上漲。在明星科技股Tesla、蘋果、微軟及Meta等齊造好下，標普500指數創歷史新高，早段報475...
2021-12-28
射門鞋 熱刺快車「修」禮物 熱刺射手哈利卡尼周日有士哥，追平科拿的英超拆禮物日累積入球紀錄，而且連續兩輪破網，可見狀態漸回正軌。領隊干地為免他過勞，上仗提早收起此子，故卡尼今晚聯賽聖誕新年快車...
2021-12-28
12星座運程 –12月24日天蠍：消費開支多，收入卻未有增加，你很想轉換工作環境。天秤：你有意創業，最好盡快計劃。綜合經驗，創造新智慧。處女：感情生活波動，很多事情不能控制，財務計劃要改變。獅子：有創...
2021-12-24
《新城勁爆頒獎禮2021》昨晚假灣仔會展頒發樂壇今年首張成績表，大會共頒發62個獎，張敬軒獨攬年度歌手等3個大獎；蟬聯「勁爆組合獎」的MIRROR就大豐收，團體及成員個人共獲9個獎！「聲夢」學員炎明熹...
2021-12-28
小巴一旦發生意外，尤其是深宵班次，如果有乘客沒扣上安全帶，而又疲倦入睡，往往被強勁的衝擊力拋起，造成嚴重傷亡，具體的個案多不勝數。儘管現有法例要求小巴乘客必須扣好安全帶，否則會受檢控及被罰款，但要動員警方經常上車執法，並不實際，故有必要另謀改善方案。運輸署推出在小巴座位上安裝佩戴安全帶提示器的試驗計劃，結果成效顯著，下一步就要讓公眾提高意識，積極地配合。據本報今日的獨家報道，運輸署在多條綠色專線小巴路線試驗安全提示新裝置，若乘客入座後沒繫上安全帶，裝置便會感應到並亮起紅燈，其後會再發聲提醒，以雙重溫馨提示，呼籲乘客加強自身的保護，相關的測試已經完成，署方檢視過後，認為效果可...
2021-12-28
昨日舉行二○二一年最後的田賽，莫雷拉勝出方廄「多巴先生」和「喜旺駒」、蔡廄「醉眼光」，前駒更奪得香港體育學院三十周年紀念盃，而騎者則於第八場賽後提前成為騎師王。至於另一項錦標的香港精英運動員盃，則由姚...
2021-12-28