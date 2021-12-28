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馬場浮世繪——告東尼有動力補祝生日

2021-12-28 列印
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　　在平安夜出生的告東尼，剛剛度過其六十五歲壽辰，而昨日頭場他即憑「勇敢動力」贏馬，為自己補送生日禮物。至於此駒今仗取得連捷，看來踏入五歲終於大熟，勝後仍然能夠在五班上陣，隨時可以挑戰三W。
　　至於「勇敢動力」馬主林建康說：「『勇敢動力』是遲熟馬，今季才開始成熟，表現漸入正軌，之前其評分已下調不少，希望今季可以持績反彈，上場此駒贏田草千四米的姿態不錯，今場再爭同程，我當然有一定信心，很開心牠可以再下一城，期望之後繼續再交出好表現。」
馬場浮世繪


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