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馬場浮世繪——雷神騎師王早早封盤

2021-12-28 列印
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　　昨日跑完頭三場賽事後，莫雷拉雖然取得一冠兩亞成績，形勢卻未算一面倒，但馬會已經即時宣布騎師王因缺乏競爭性而封盤，看來對於雷神餘下的座騎機會非常睇好，結果騎者全日埋單共得三冠三亞一季三殿，場場有獎金收，並於第八場賽後提前封王。
馬場浮世繪

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