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馬場浮世繪——陳嘉熙升格只減五磅

2021-12-28 列印
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　　陳嘉熙昨日憑「一舖縱橫」爆出十八倍冷W，取得個人在港第四十五場頭馬，下次賽事升格只獲減五磅，賽後他與騎校院長陳念慈和「一舖縱橫」練者葉楚航開心合照，至於此場賽事更由華將包辦三重彩！
馬場浮世繪

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