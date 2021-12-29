重點出擊｜場場精綵升勢未止

第八場三班千二米。「場場精彩」是今期推介馬，筆者始終認為牠前季插班初出一役，三歲馬負頂磅上陣能一出即勝，並且是壓倒當時正值大勇大熟的「行星夢」，已反映質素絕不簡單，但接戰升上二班挑戰「明駿之星」及「錶之智能」不果之後，因此付出了極大代價，表現一直反反覆覆，要回氣至上季尾方重納正軌，遲遲才交出第二場頭馬。或許因為在谷草嚐得甜頭，所以「場場精彩」此後都集中火力渡江作賽，而今季亦成功多添一贏兩位，證明馬兒證實回復朝氣。「場場精彩」現評八十一分，實際上比起當日插班只高一分，因此筆者認為這匹北半球馬尚未止境。今仗轉戰泥地，憑藉較高級數有力更上層樓。另查外地賽績，此駒亦有膠沙地根據。今場對手當中，只有「激賞」及「張燈結綵」季內曾交出頭馬，餘駒惜近績平常，單計近況本身已佔上風。安西教練