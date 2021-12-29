伊仁絮語——勝利多多有力出冷

第五場「勝利多多」今仗初跑泥地兼增程至一哩，雖然甚有難度，不過同父馬「二郎」及「無心睡眠」都有泥地根據，其母系源自美國種王「丹山」，子嗣亦擅長泥戰。自上賽後，此駒兩試泥閘都走勢有力，今次除去眼罩，若能領放或跟前取得遮擋，有力出冷。第七場「喜快」上仗初出即跑泥地一哩，尚未開氣亦僅負三身位，表現甚出色。雖然早前試閘走勢欠勁，但或許是濕泥所致，不宜作準。今場有不少前置馬，步速應不會慢，有利牠發揮後勁，值得一試。Ian