Ｂ女靚馬——超速明刀明槍

第三場四班千八米。今場我揀「嘉才」做重心，睇番佢上仗出閘之後跟得好靚，全程走二疊有遮擋，入直路後移出中路望空，衝刺勢頭良好，尤其埋門幾步追得好有勁度，最終只係輸畀兩匹擺前順走的「華卓晴」同「玩具達人」，一席季軍頗有睇頭。今場改配陳嘉熙獲減五磅，而且排二檔非常理想，只要出閘順利，我認為好有機會重開勝門。配腳揀「玩具達人」同「皮具之星」。第七場三班一哩。今場我最鍾意「超速」，佢由上季出道至今都表現穩定，更加跨季九戰走入三甲，五歲馬雖然連場拼搏，但狀態仍然當弗。最吸引是季內三戰同程獲一冠兩亞，既忠心亦路有專長，今場繼續強配雷神，賽前更有試閘加強磨練，備戰工夫擺出百分百誠意，明刀明槍決心再拼，只要發揮理想，再下一城並非難事。B女