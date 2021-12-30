韋達蔡約翰班德禮起孖 容天鵬包辦第四口孖寶 薛恩封王告別2021

■薛恩昨晚勝出「皆大開心」為容天鵬起孖，自己則三W。

■韋達和薛恩是昨晚的旺人，合作勝出「超能力」。

昨晚舉行二○二一年最後一戰，跑全泥夜宴，薛恩憑韋廄「超能力」、蔡廄「華卓晴」和容廄「皆大開心」三W，最終更成為騎師王。至於韋達另外勝出「都靈紅星」，鞍上人班德禮則另贏「大眾勝利」，齊齊起孖。其餘容天鵬另贏「跑得寶寶」，包辦第四口孖寶。蔡約翰另贏「張燈結綵」，起孖後仍差榜首的羅富全一W。薛恩昨晚只有四匹座騎，但搏殺非常得心應手，先後勝出韋廄「超能力」、蔡廄「華卓晴」和容廄「皆大開心」，最終更成為騎師王。至於「超能力」今仗初跑泥地一哩贏馬，練者韋達表示：「『超能力』是我開倉以來訓練過的最佳馬匹，可惜受疫情影響，未能部署牠競逐海外泥地大賽。此駒目前評分達至飽和，適合其報跑的賽事不多，只有元旦的洋紫荊短途錦標，但我認為勝算不大，所以選擇今場增程跑一哩，並且採用文靜方式發揮，如今證明我的判斷正確，至於鞍上人薛恩的發揮亦實在出色，就算只作觀看也是一種享受，可惜他的最低策騎磅位較重，否則應有更多機會。」而「華卓晴」馬主蔡奇光則說：「『華卓晴』上場贏泥地時，走勢仍然非常稚嫩，勝後狀態更進一步，今場再戰泥地千八米，我都有一定信心，很開心牠最終贏得輕鬆，希望之後扶搖直上。此駒上場由波健士贏馬，今場再出換了薛恩，坦白講我真是不知道當中有甚麼原因，蔡約翰有神仙之稱，我信任其部署，總之一切交由練者決定。」容天鵬昨晚憑「跑得寶寶」和「皆大開心」包辦第四口孖寶，前駒轉倉即勝，後駒今季三捷，練者賽後說：「『跑得寶寶』是現役體形最龐大的馬，目前超過千四磅，牠加盟我馬房的時候健康正常，之後胃口也很好，不斷長肉，但由於體形大，腳部容易受傷，因此需要多些時間讓其慢慢操起狀態。今場此駒排十四檔，形勢欠佳，賽前我指示馬雅，盡量讓馬兒守在舒服的位置，絕不可太過約束，結果騎者發揮稱職，人馬都交出好表現。」「今晚泥地有利後追，『皆大開心』剛好是後上馬，加上有快步速之助，形勢對牠有利，其實牠在直路曾經一度受困，令我有點擔心，幸好騎者薛恩最終搵到好位，順利取勝。本來我打算部署此駒繼續跑谷草，但由於今晚泥地四班一哩賽有位置可以報名，而牠過往曾在泥地有過接近走勢，我認為應該合跑，所以為其延遲報名加入，結果馬兒取得季內第三捷，表現出色。」容天鵬續說。此外，雖然蔡約翰昨晚起孖，但羅富全亦憑「大眾勝利」贏馬，仍保住榜首位置，練者賽後說：「『大眾勝利』以往曾經在閘廂內周身郁，以致出閘緩慢，不過今場牠出閘比我預期快得多，而且很容易便搵到遮擋，沿途走勢暢順下順利取勝，加分後此駒下場要升上三班作賽，希望憑輕磅之利，再盡力爭取好成績。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜