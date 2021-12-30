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馬場浮世繪——潘明輝事隔三年再贏方廄馬

2021-12-30 列印
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昨晚頭場泥地千二米賽事，潘明輝憑方嘉柏馬房的「電子寶貝」爆出四十八倍大冷W，這是騎練近三年首度合作贏馬，而對上一次是二○一七年六月的「澤心星」。
至於方嘉柏賽後說：「『電子寶貝』上季曾跑過幾場不錯的賽事，可惜未能進入凱旋門，之後牠花了許多時間學習競賽為何物，今季表現才漸入正軌。此駒早前曾經跑過泥地千二米，但是當天下大雨，場地濕慢下，令其未能交出本身水準，今次場地正常，牠立即交出應有的表現，順利打開在港勝利之門。」
馬場浮世繪


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