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馬場浮世繪——千四磅巨獸轉倉即勝

2021-12-30 列印
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容天鵬昨晚憑「跑得寶寶」和「皆大開心」起孖，其中「跑得寶寶」相距五個多月轉倉初出，排十四檔而落飛得手，表現尤其令人驚喜。順帶一提，此駒今仗體重升至超過千四磅，是現役最重的馬匹。
馬場浮世繪

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