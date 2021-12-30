馬場浮世繪——千四磅巨獸轉倉即勝

香港保護兒童會（會方）轄下的「童樂居」，有員工涉虐打幼童一事，不斷鬧大，令人震怒，相關的幼兒工作者沒有履行應有職責，好好照料由家長交託的兒童，竟然施以暴力，傷害無力自衞的幼童，既損害他們的身心成長，也...

2021-12-30