B女靚馬——韋小寶磨利補中

第四場國際三級賽千四米。我揀「韋小寶」做重心，因為佢今季四戰全取獎金，表現準繩，上仗梗頸四只因出閘稍慢，而且攞位唔靚，不過末段望空後衝勢勁強，證明狀態唔差。今次賽前專誠試閘，而且輕鬆勝出，可見近況保持良好，周俊樂再度執韁，只要起步順利就有機會補中。配腳我揀「幸運快車」同「勁搏」。第八場國際三級賽一千米。呢場我就鍾意「聚才」，佢今季跑同程曾經兩次贏馬，轉馬房後變成直路賽專家。上賽之後轉往從化操練，有助培養新鮮感。今次排七檔會有理想際遇，重配贏馬功臣巴度亦深慶得人，只要交回072場次的贏馬水準，今場要再勝毫無難度。配腳我揀「八仟師」同「傳盛」。B女