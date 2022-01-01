伊仁絮語——包裝太保馬少突圍

第一場「無限驚喜」近三仗取得兩冠一殿，演出轉趨穩定，無疑健康已經養回。牠來港前在法國一戰即勝，其實若非腳患纏身，論實力根本五班難留。今仗繼續排內檔起步，加上同場快馬不多，早段應可佔取前列位置，預期形勢有利。上仗能以輕鬆姿態擊敗季內曾勝的「會展達人」及進步中的「巴基勇士」之表現出色，伸算今仗仍有條件再捷。配腳可冷敲「川河進駒」。第四場「包裝太保」今季第二仗輕取「一定美麗」及「勁力勇士」，近三仗則受制於不利形勢才落敗，實在不足為辱。今仗喜逢馬少場合，而且負磅最輕，若早段取位順利，相信末段可展開強勁衝刺。同場對手多已見底，只得此駒尚有進步空間，楊明綸有望爭取級際賽勝利。Ian