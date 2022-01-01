重點出擊｜超威星降班惡氣足

回說周六馬事，第十一場羅富全雙龍出海，「超威星」及「金像非凡」季內皆未贏馬，除非出現極度利放的超慢步速，否則後駒四升三之餘，賽績證明亦不及廄侶，所以我較為睇好「超威星」。
上仗「超威星」初次增程跑千四，早段二疊置中，末段再移出中路衝刺，沿途走位正確，但對於頭馬「風火戰駒」毫無威脅。但留意除了頭馬之外，同組對手如「樂滿貫」、「疾風明駒」、「多巴先生」及「鴻運飛鷹」之後都輪流補中頭馬，可見賽事水準極高。今次降落三班比賽，所遇對手截然不同，當可調高評級。
安西教練
市民有望暖着跨年，天文台預計今日大除夕和明日元旦將稍為回暖，市區氣溫更回升至十七至二十度，或成為十五年來最高溫元旦日。全港不少地方今日都有跨年倒數活動，包括西九文化區、中環海濱各有演唱會等；而警方今會...
2021-12-31
國務委員兼外長王毅就二○二○年國際形勢和外交工作受訪，並提到中美關係的「一些變化」，他指美方一方面表示無意同中國發生衝突對抗，但同時在涉及中國主權安全發展利益的系列問題上仍在不斷挑事。他強調，中國的對...
2021-12-31
落難名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）被控協助美國已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）強迫未成年少女賣淫，由十二人陪審團經五天閉門商議，周三裁定六項罪名中有五項成立。法...
2021-12-31
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接。中原區域營業經理王秀芬稱，鰂魚涌太古城鄱陽閣極低層C室，面積482方呎，兩房間隔，望內園景，以730萬元易手，呎價15145元，屬市價水平。據悉，買家為自用...
2021-12-31
雖然疫情肆虐，但美國勞工市場數據優於預期，刺激美股周四早段抽升，杜指及標普指數均見歷史新高。美股杜指早段升190點，至36679點，升幅為0.5%。標普指數升0.22%，至4803點，納指則升逾0.2...
2021-12-31
華倫西亞兩大射手卡路士蘇拿和干卡路古亞迪斯齊上力，助球隊上仗反勝利雲特西甲三連捷。其中，干卡路古亞迪斯更盛傳會在冬季轉會市場被掛牌，以減輕球會的財政壓力，為己為人，今晚聯賽歇冬後戰火重燃，勢馬上率蝙蝠...
2021-12-31
今年先後榮升人妻兼人母的湯怡（Kathy），在即將上映新戲《致命24小時》可謂瞓身演出，戲中Kathy被老公吳卓羲連累，搞到俾仇家潘燦良搵上門，慘遭凌辱24小時。當中的虐打戲拍足一星期，Kathy日日...
2021-12-31
未補價的第二市場資助房屋，近年樓價猛升，部份綠置居和居屋單位即使辣招期仍然未滿，業主見水漲船高，即出售套現，勁賺逾倍的個案近期不斷湧現，有業主把二百多萬元袋袋平安，引起公眾關注居屋被濫用，偏離了協助市...
2021-12-31
剛周一在《星島馬訊》專欄提到容天鵬現時五班馬極多，基本上沒有浪費名額的空間，所以每逢五班賽都是可拼則拼。第一場五班一八○○米。此場容廄派出今季已兩捷的「無限驚喜」，表面上牠今季五戰兩勝，其餘三仗則三甲...
2022-01-01