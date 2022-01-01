重點出擊｜超威星降班惡氣足

剛周三「雙天至尊」及「禪勝寶駒」兩匹呂廄馬再次同場，牠們早前在129場次同室操戈，結果後駒輕鬆取勝，計能力前駒不易反先，但跑馬各爲其主，兩駒今倘皆失於早段快步速不利。雙雙斷翼而回。馬迷捉錯用神之餘，練馬師不分正副主力，更成為雙失命運。回說周六馬事，第十一場羅富全雙龍出海，「超威星」及「金像非凡」季內皆未贏馬，除非出現極度利放的超慢步速，否則後駒四升三之餘，賽績證明亦不及廄侶，所以我較為睇好「超威星」。上仗「超威星」初次增程跑千四，早段二疊置中，末段再移出中路衝刺，沿途走位正確，但對於頭馬「風火戰駒」毫無威脅。但留意除了頭馬之外，同組對手如「樂滿貫」、「疾風明駒」、「多巴先生」及「鴻運飛鷹」之後都輪流補中頭馬，可見賽事水準極高。今次降落三班比賽，所遇對手截然不同，當可調高評級。安西教練