馬場浮世繪——威力奔騰轉場連捷 曾炳威父女開香檳

今日第二場四班千二米，由賀廄的「威力奔騰」勝出，此馬上仗谷草一出即勝，今次轉爭田草順利連捷。馬主曾炳威賽後接受訪問時表示，「威力奔騰」上場初出跑谷草排外欄劣勢下取勝，難度甚高，賀賢認為馬兒身形較大，轉爭沙田一樣掂，結果真的順利添食，令他十分開心。賽後「威力奔騰」馬主曾炳威的女兒曾向欣在馬主廂房開香檳，兩父女慶祝在二○二二年首個賽日便有頭馬進帳，有個美好開始，一家人齊齊分享勝利喜悅。至於練者賀賢說：「『威力奔騰』上仗取勝的表現出色，證明潛質甚佳，今次轉戰沙田賽事，改以較主動方式發揮，結果再贏一場，反映續有進展。此駒今季已經四歲，較其他年幼馬成熟，而且已證明在沙田和谷草都合跑，相信升上三班仍能再捷。」馬場浮世繪