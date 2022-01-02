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馬場浮世繪——姚本輝戴好運口罩起孖

2022-01-02 列印
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　　姚本輝昨日憑「得勝多」和「觔斗雲」起孖，新的一年有個好開始，而期間見他戴上印有「大勢至富」綵衣的口罩拉頭馬，十分搶眼。輝哥賽後更幽默地表示，這口罩是由其親自設計，而且會帶給他好運云云！未知練者之後會否每次賽事都戴上督戰呢？
馬場浮世繪

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