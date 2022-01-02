馬場浮世繪
馬場浮世繪——姚本輝戴好運口罩起孖
馬場浮世繪
元旦料回暖 15年來最Warm 多區除夕倒數任你揀
市民有望暖着跨年，天文台預計今日大除夕和明日元旦將稍為回暖，市區氣溫更回升至十七至二十度，或成為十五年來最高溫元旦日。全港不少地方今日都有跨年倒數活動，包括西九文化區、中環海濱各有演唱會等；而警方今會...
2021-12-31
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促美需尊重中國主權利益 王毅認中美關係出現變化
國務委員兼外長王毅就二○二○年國際形勢和外交工作受訪，並提到中美關係的「一些變化」，他指美方一方面表示無意同中國發生衝突對抗，但同時在涉及中國主權安全發展利益的系列問題上仍在不斷挑事。他強調，中國的對...
2021-12-31
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強迫未成年少女賣淫案 落難名媛五罪成 面臨囚70年
落難名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）被控協助美國已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）強迫未成年少女賣淫，由十二人陪審團經五天閉門商議，周三裁定六項罪名中有五項成立。法...
2021-12-31
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二手屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接。中原區域營業經理王秀芬稱，鰂魚涌太古城鄱陽閣極低層C室，面積482方呎，兩房間隔，望內園景，以730萬元易手，呎價15145元，屬市價水平。據悉，買家為自用...
2021-12-31
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就業市場强勁 杜指標普創新高 恒指ADR大升近500點
雖然疫情肆虐，但美國勞工市場數據優於預期，刺激美股周四早段抽升，杜指及標普指數均見歷史新高。美股杜指早段升190點，至36679點，升幅為0.5%。標普指數升0.22%，至4803點，納指則升逾0.2...
2021-12-31
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西甲戰火重燃 除夕有「蝠」
華倫西亞兩大射手卡路士蘇拿和干卡路古亞迪斯齊上力，助球隊上仗反勝利雲特西甲三連捷。其中，干卡路古亞迪斯更盛傳會在冬季轉會市場被掛牌，以減輕球會的財政壓力，為己為人，今晚聯賽歇冬後戰火重燃，勢馬上率蝙蝠...
2021-12-31
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拍《致命24小時》凌辱戲痛過生仔 湯怡任潘燦良撻落地 狂摑兼舔面
今年先後榮升人妻兼人母的湯怡（Kathy），在即將上映新戲《致命24小時》可謂瞓身演出，戲中Kathy被老公吳卓羲連累，搞到俾仇家潘燦良搵上門，慘遭凌辱24小時。當中的虐打戲拍足一星期，Kathy日日...
2021-12-31
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小董輕鬆養生｜中風
最近，小董有三位朋友中風！兩位因自己停服血壓藥而致……。中風病按患者有無神識昏蒙分為中經絡與中臟腑兩大類。前者頭暈、頭痛、手足麻木，口眼喎斜、流口水、手足拘攣或半身不遂，基本上沒有神識昏蒙或昏迷症狀，...
2022-01-01
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馬場浮世繪——威力奔騰轉場連捷 曾炳威父女開香檳
今日第二場四班千二米，由賀廄的「威力奔騰」勝出，此馬上仗谷草一出即勝，今次轉爭田草順利連捷。馬主曾炳威賽後接受訪問時表示，「威力奔騰」上場初出跑谷草排外欄劣勢下取勝，難度甚高，賀賢認為馬兒身形較大，轉...
2022-01-02
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