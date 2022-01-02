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馬場浮世繪——劍聶風又獲幸運星加持

2022-01-02 列印
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　　鄭俊偉昨日憑「劍聶風」勝出二○二二年首場頭馬，而在拉頭馬的時候，發現其太太也有現身凱旋門。賽後「劍聶風」馬主就表示，此駒上次贏馬鄭太也有入場，可算是幸運之星，所以今次特別邀請她再次入場打氣，結果真的又建一功！
馬場浮世繪

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