馬場浮世繪——劍聶風又獲幸運星加持

鄭俊偉昨日憑「劍聶風」勝出二○二二年首場頭馬，而在拉頭馬的時候，發現其太太也有現身凱旋門。賽後「劍聶風」馬主就表示，此駒上次贏馬鄭太也有入場，可算是幸運之星，所以今次特別邀請她再次入場打氣，結果真的又建一功！馬場浮世繪