巴度復出做騎師王 莫雷拉姚本輝起孖 羅富全三W捧兩盃

■巴度昨日復出即起孖兼做騎師王。

昨天是二○二二年的元旦賽日，舉行十一場賽事，羅富全憑「伊臣」、「健康愉快」和「八仟師」三W，並且囊括洋紫荊短途錦標與華商會盃。至於為「健康愉快」建功的巴度，另贏沈廄「包裝長勝」兼成為騎師王。其餘莫雷拉和姚本輝亦告梅開二度。羅富全昨日先贏「伊臣」，之後憑「健康愉快」捧華商會盃，繼而以「八仟師」奪得洋紫荊短途錦標，在新的一年有美滿的開局。練者賽後說：「『健康愉快』較早前蹄甲有事，加上要避開馬王『金鎗六十』，因此我到今仗才安排牠季內初出，由於此馬利跑新鮮感，結果發揮出應有的水準，至於下場跑賀年盃抑或董事盃，我要再與馬主商量。『八仟師』今仗勝後評分會進一步增加，有機會挑戰級際賽，我會與莫雷拉研究將來部署，由於對方有不少座騎可以挑選，希望他能早點通知我是否繼續為此駒主轡，方便我作出應變。」「『伊臣』今仗遇上慢步速，形勢十分有利，其同血統馬匹在港普遍有好表現，而牠仍然走勢稚嫩，相信應該會有進步空間。」羅富全續說。而憑「健康愉快」捧盃的巴度，在之後場次還勝出沈廄「包裝長勝」，復出即做騎師王，而「包裝」系馬主李文斌說：「『包裝長勝』今場由巴度贏馬，而潘頓又對我們說十分喜歡此馬，究竟最終帥權落入哪位騎師手中，要交由沈集成決定。『包裝長勝』上仗出賽前情緒非常緊張，未跑已經周身汗，能力保住一席亞軍已算演出不錯，今場賽前牠的情緒穩定，結果順利收復前失。」羅富全昨日中三元，同樣連番搏殺的蔡約翰則連場做阿二，但最終亦憑「跨渡口」取得一W，馬主蕭百君賽後說：「今場我們家族派出『金哥兒』和『跨渡口』一同出戰，賽前我對『金哥兒』信心較大，結果卻是『跨渡口』順利勝出，但牠其實也是我們一家人的愛駒，總之能夠在二○二二年首個賽日贏馬，肯定是件美事。『跨渡口』這個中文馬名是香港馬會之前翻譯的，來港後我們便繼續沿用。」另一方面，姚本輝昨日憑「得勝多」和「觔斗雲」包辦第六口孖寶，賽後他高興地說：「『得勝多』今仗原本繼續由梁家俊壓陣，但由於他一早答應策騎同場的『正本開心』，故此分身乏術，於是我立即搵蔡明紹幫手，賽前更給予蔡明紹許多鼓勵的說話，結果騎者發揮非常稱職，順利爭得佳績。『觔斗雲』近三戰均跑千四米，但看腳法可以增程，加上其母系是中距離種，因此我認定牠跑千六米定合發揮，而班德禮多次策騎此駒，騎慣騎熟，結果順利開齋。這匹四歲馬今季才成熟，希望繼續交出好表現。」