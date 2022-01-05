重點出擊｜鴻運飛鷹升班再贏

第七場第二班千二米。隔夜執筆之時，原本排黃金一檔的「艮志騰雲」退出，令所有馬匹的檔位內移一格。預測賽事形勢，「精靈勇士」應守包廂位而不會刻意放頭，如是者會讓前置馬減輕一點壓力，筆者認為形勢對剛復甦贏馬的「鴻運飛鷹」頗為有利。事實上，今場除了「駟跑得」初出未知底蘊，餘駒評分都大致見盡，要贏馬必須形勢之助。回說「鴻運飛鷹」，上季440場次可壓倒之後兩捷的「疾風勁草」，伸算應有上升空間，可惜之後在651場次造極快步速與「艮志騰雲」串Q，因此付出極大代價，看牠往後多仗都前速欠奉，狀態明顯回落。直至前仗跑千四能交回前速之餘，更在強組蝕步速輸近，上仗回降三班即重開勝門，確認狀態復甦。今仗「鴻運飛鷹」回升二班雖遇對手較強，但只要交回上季651場次跑同程之水準，有望打疊再下一城。安西教練