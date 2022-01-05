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日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——新威力冷味盎然

2022-01-05 列印
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第三場「新威力」上季十二戰無功，但其後轉戰谷草有明顯好轉，證明窄場合腳法。上仗跑千二留前鬥後，可惜直路遲遲未能望空，最終跑獲第四，衝線後餘勢勁強。今仗排位有利，同場也不乏領放馬，料步速不會太慢，形勢對牠有利，配冷殺手楊明綸更添值博率。
  第六場「箭意」上季三捷，但今季演出則欠佳，直至上仗終於有復甦跡象。儘管本身已六歲，但過往出賽次數偏少，里程應未盡，季內經數仗磨練後，狀態持續進步，今次可以一試。
Ian

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