B女靚馬——駿馬風采上仗有睇頭

第二場四班千二米。呢場我鍾意「駿馬風采」，佢上仗雖然久休復出，不過出閘反應良好，早段領放亦有聲有色，可惜沿途走二疊埋唔到欄，按當晚跑道模式較有利後追，本身用前置跑法能夠保住獎金名次，表現實在唔差。此駒復課曾上從化操練，備戰工夫對辦，今次只要鞍上人早段稍為留住，相信末段會有足夠爆發力追上贏馬，大有機會重開勝門。至於配腳就揀「帝豪之星」同「勇眼光」。第三場四班千二米。我就鍾意「晉神」，佢上仗早段跟得好順，田泰安的留放應記一功，埋門只係僅僅輸畀「有鴻利」。今次人馬再度合作，相信會有更佳發揮，再者馬兒本身狀態保持，甚至復課予人更進一步之感，畢竟減分時，計死數也是時候要反彈。配腳方面我揀「合約精神」同「旋風飛影」。B女