羅富全起孖擴大領先 田泰安姚本輝合作醒 莫雷拉三W捧一月盃

■羅富全昨晚起孖，在榜首有領先四W的優勢。

■方嘉柏昨晚起孖，莫雷拉三W，兩人合作憑「超級軍團」捧走一月盃。

■姚本輝和田泰安昨晚合作三駒全部上名，其中「芙蓉莊」贏馬。

昨晚谷中賽事因疫情關係，取消了公眾入場，而唯一錦標的一月盃，則由方廄「超級軍團」大熱掄元，馬房另贏「精靈勇士」起孖，至於鞍上人莫雷拉另外勝出蔡廄「旋風超影」和韋廄「星耀王者」，於第八場賽後提前成為騎師王。其餘羅富全憑「駿馬風采」和「維港奔流」梅開二度， 總成績以四場頭馬領先蔡約翰。昨晚谷戰舉行國際三級賽的一月盃，方廄「超級軍團」蝕十三分出賽，但臨場依然被捧成獨贏一點六倍的大熱門，結果表現沒有令捧場客失望，最終輕易以一又四分一馬取勝，而騎者莫雷拉另外還勝出「旋風飛影」和「星耀王者」，最終成為騎師王，他在勝出「超級軍團」後表示：「『超級軍團』今場起步順利，其後步速較我預期快得多，但牠亦因而跟得更輕鬆，入直路後我稍加催策，馬兒即交出良好反應，贏得清脆利落，此駒長力十足，稍後跑更長路程將有更佳表現。」至於「星耀王者」為韋達取得從練後第一百W，練者賽後高興地說：「『星耀王者』今仗排四檔，賽前我以為形勢有利，但牠出閘後不久竟然要走三疊，幸好莫雷拉賽前曾經過檔試閘，已經了解馬性，所以最終仍能力拒來犯。對於今戰取得從練後一百W，我認為無論是五班賽抑或一班賽，頭馬同樣寶貴，我會繼續做好本分，迎接第二百W！」此外， 上周六元旦賽日連中三元的練馬師羅富全，於昨晚谷中夜馬共派遣六駒上陣，結果首匹參賽馬「駿馬風采」即在華將蔡晚紹胯下輕勝而回，之後練者再憑潘明輝策騎的「維港奔流」起孖，今季頭馬數字上升至三十六場。賽後羅富全說：「『駿馬風采』是肉身馬，狀態比較難操起，上場久休復出能跑得接近，令我很意外。其實此駒的蹄甲曾經有傷患，我花了許多心機養回其健康，包括安排牠上從化休息，既然上場久休復出都跑得不錯，熱身後今場順利補中亦合理，以其質素而言，我深信升上三班仍有足夠競爭力。至於『維港奔流』今仗受惠同場的『正本歡心』放得太快，令我們可以輕鬆守得好位，佔盡優勢下取勝。」另一方面，姚本輝和田泰安昨晚合作三駒全部上名，其中「芙蓉莊」贏馬而回，賽後練者表示：「頭場的『海島材子』轉彎時蝕了一點腳程，但跑馬便是這樣，有時很講運氣，其實田泰安的發揮大致上沒有犯錯；之後他再為『芙蓉莊』操刀，運氣則降臨其身上，為我順利贏馬。當然，『芙蓉莊』今場排一檔非常有利，本身狀態亦長期見好，牠擅跑谷草，無論一哩或者千八均合發揮。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜