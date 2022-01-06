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馬場浮世繪——韋達憑星耀王者一百W

2022-01-06 列印
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韋達在昨晚的谷中賽事出馬五匹，雖然力求衞冕一月盃的「玖寶」最終只跑得季軍，但練者在之後場次仍然能夠憑「星耀王者」報捷，而此場頭馬亦是韋達在港開倉以來的第一百W，同時也是他今季首度與莫雷拉合作贏馬。
馬場浮世繪


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