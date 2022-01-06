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馬場浮世繪——爆谷巨額過關P順利得手

2022-01-06 列印
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昨晚第五場賽事的「爆谷」有巨額過關，但特別之處在於票數只是射位置，結果此駒在莫雷拉胯下力拼取得一席亞軍，而其位置派彩最終有兩倍，命中的大戶眼光認真獨到！
馬場浮世繪

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