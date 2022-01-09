B女靚馬——萬眾力得直路賽耍家

第二場三班一千米。呢場我揀「萬眾力得」做重心，佢上仗跑谷草千二放得好靚，而且末段亦有貫注力，去到最後二百米仲係領先，之後才開始轉弱，所以今場縮程係合適部署。其實直路賽係佢起家路程，今次只要拿捏得好，誠是贏馬好機會。配腳我揀「精彩勇士」同「魅影揚飛」。第六場四班千二米。我就鍾意「翩翩君子」，佢上仗排大外檔起步，一出閘即刻搶前走，雖然成功埋欄，但因此消耗唔少體力，結果埋門被對手追過。今場排檔較上仗好，莫雷拉再騎必拼個明白，希望人馬能交出好成績。配腳我揀「醒旺財」同「月球」。B女