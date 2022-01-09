伊仁絮語——美麗喝采主力出擊

第八場「新威煌」上季在港第三戰已能克服十四檔贏田草千四，當時強如「將俠」亦屈居其後，盡顯本身能力不俗，可惜隨後數仗狀態回落，成績未能更進一步。今季此駒較遲登場，但一直循序漸進操練，大前仗休出蝕走外疊致敗，不宜作準；前仗再一次全程被頂三疊，際遇實在欠佳；上仗則採取前領策略，僅在終點前才被對手追過而未能上名，表現已有起色。今次同場有「紅鬃烈馬」及「遨遊之星」前置，形勢對牠有利，蘇保羅有望增添頭馬。第十場「美麗」系共有四駒列陣，當中應以「美麗喝采」最具爭勝機會。此駒上仗初出仍嫌身重，但也能跑入第四名，表現甚有睇頭。查牠過往在法國曾勝千四及千六，伸算現評七十七分應有利。不要因為莫雷拉今場選騎「拍馬難追 」而輕視之，其實蔡明紹誠是沈廄冷殺手，值得留意。最強對手是「美麗新星」。Ian