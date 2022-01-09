重點出擊｜繼續精彩上仗試準

剛周三「狂舞派」爆出大冷W，牠之前一仗休出被頂外疊大敗，並無走勢可言，說實話，剛戰同場尚有很多具近績之馬可供選擇，若硬要替牠找個優點，充其量只是評分屆新低而已。我認為導致牠爆出冷門的合理原因，乃賽事早段步速甚快，本身沿途貼欄置中相對有利。同文仲達兄也一再指出，快步速賽事的最有利位置，莫過於上述「狂舞派」貼欄居中的跑法。今次推介第九場「繼續精彩」，牠上仗初次增程跑千四已有一定難度，而且排十三擋亦不理想，本身早段留守包尾，待直路如飛殺上，末段時間僅次於再出入Q的頭馬「星際精英」！而出自該賽的幾匹前列馬，尚有「筋斗雲」再出補中，「喜悅精靈」接戰入位，故伸算「繼續精彩」的一席殿軍毫不失禮。汲取了一場千四經驗之後，今次排檔大幅內移，波健士再騎值得睇好。安西教練