蔡明紹陳嘉熙齊起孖 蔡約翰梅開二度 莫雷拉險勝騎師王

■蔡明紹和陳嘉熙昨日都梅開二度。

昨日沙田馬場舉行十場賽事，莫雷拉憑東廄「狀元及第」和蔡廄「健康快駒」起孖，最終更以一席殿軍之差，壓倒同樣取得四十分的蔡明紹而成為騎師王，而蔡約翰另贏「美麗多多」，同告起孖。至於蔡明紹憑蘇廄「月球」和賀廄「北極光」包辦第六口孖寶，陳嘉熙憑偉廄「團結精神」和方廄「堅有料」勝出第三口孖寶。莫雷拉和蔡明紹昨日同告起孖，前者因為多一席殿軍，最終成為騎師王，而東廄「狀元及第」今仗在其胯下開齋，馬主團體成員衛淑莊說：「『狀元及第』今仗縮程跑直路賽是告東尼的意思，最終成功打開勝門當然令人高興，勝後牠要升上第三班，會否繼續跑直路賽取決於練者的部署。」而蔡明紹勝出蘇廄「月球」和賀廄「北極光」，前駒練者蘇保羅說：「『月球』的鞍上人蔡明紹在賽前認為，今日賽事對前置跑法的馬匹比較有利，所以此駒今仗亦稍為跟前，牠目前剛開始成熟，暫時仍會跑千二米，之後會視乎進度部署增程。」「北極光」練者賀賢則說：「上季我曾經讓『北極光』增程跑千八米，當時牠在陣上全程搶口，所以欠缺表現，之後馬兒運到從化訓練，回港後明顯成熟程度更進一步，今次復出跑千四米當然可以應付，贏馬非常合理，稍後會讓其再次嘗試增程發展。」此外，陳嘉熙昨日憑偉廄「團結精神」和方廄「堅有料」包辦第三口孖寶，前駒練者蘇偉賢說：「『團結精神』可說是巨人殺手，經常在不利形勢下突圍而出，在港已累積六W七Q。今仗我想要讚一讚陳嘉熙的發揮，頭段稍留讓此駒回氣，末段保持衝刺力再上，並且成功取勝。『團結精神』今季一降三班跑，我已經想找一位可以減磅的騎師策騎，其中陳嘉熙正是適合人選。我對嘉熙表示，此馬雖然在晨課很懶惰，但真正競賽時卻韌力十足，臨場嘉熙發揮稱職，跑來不慌不忙，而此駒今季四戰配嘉熙均有不錯表現，人馬很合拍。」至於「堅有料」馬主莊小霈的弟弟莊小靈透露，一家人是首次做馬主，「堅有料」早年受到傷患困擾，因此他們曾經有換馬的念頭，但方嘉柏一直悉心照料馬兒，到今季牠的健康終於大有起色，因此不斷交出好成績。另一方面，何良和丁冠豪兩個華倉昨日亦有馬贏，前者憑「天天得樂」取得今季第六場頭馬後表示：「對於我來說，要贏一場頭馬並不容易，因此『天天得樂』可以連捷，我自然非常開心。田泰安很熟悉此駒馬性，發力點掌握得宜，加上有些運氣，結果勝出了今場賽事。從『天天得樂』的晨課表現來看，牠的心理和生理都比前成熟，已經懂得放鬆地競賽，今場表現也比之前更進步，加分後仍留在四班繼續具競爭力。」而丁冠豪則憑「極爽」食頭胡，他賽後表示：「『極爽』一直由黃皓楠主理，可惜他手腕受傷，無奈之下才改配周俊樂，今仗此駒排二檔形勢有利，步速亦合發揮，終於取得久違了的頭馬。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜