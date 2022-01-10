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馬場浮世繪——精彩勇士告甩魅影揚飛

2022-01-10 列印
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昨日第二場賽事完結後，原本跑亞軍的「精彩勇士」隨即抗議「魅影揚飛」的頭馬資格，理由是最後階段受到對方干擾，至於競賽小組經過大約十分鐘的研訊，結果宣布抗議得直，兩駒的名次互調，而今次也是季內首度抗議得直的個案！

「精彩勇士」練者希斯表示：「我認為今次競賽小組最終判決賽果改變，主要因為『魅影揚飛』在最後階段兩度撞及『精彩勇士』，另外前駒騎者莫雷拉的馬鞭，亦幾度打中後駒的頭和鼻。『精彩勇士』跑直路賽表現十分穩定，只是經常碰到實力超班的年輕對手，所以才未能交出更多頭馬，今次總算勝回一仗。」
馬場浮世繪


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