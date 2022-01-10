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馬場浮世繪——周俊樂停賽前食頭胡

2022-01-10 列印
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周俊樂由下次賽事開始要停賽四日，昨日他騎足十場，結果在頭場即憑丁廄「極爽」贏馬而回，查此子在剛周三谷草夜賽憑容廄「狂舞派」爆冷食尾胡，如今可算完成個人跨日孖寶。
馬場浮世繪

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