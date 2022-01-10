馬場浮世繪——陳嘉熙起孖演出神勇

警方在尖沙嘴一個商住大廈搗破一個兒童色情場所，帶走兩名分別十三歲及十五歲的雛妓，正在追查，不排除或會有更多未成年少女參與賣淫。經營者涉以金錢及毒品誘使女童接客，行為令人髮指。而嫖客之中，包括醫生和金融...

2022-01-10