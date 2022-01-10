  • 2022年1月10日 星期一
  • 19º
  • 81%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 強檢國泰袁國勇朱偉星東張西望

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——陳嘉熙起孖演出神勇

2022-01-10 列印
Previous Next

最近升格減五磅的華將陳嘉熙，成績未見明顯下跌，而昨日他更是演出神勇，先憑偉廄「團結精神」和方廄「堅有料」包辦第三口孖寶，之後再騎姚廄「開心好友」殺入冷位，捧場客應該笑開顏。
馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd