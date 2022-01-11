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馬場浮世繪——練騎職員檢昨日全強制檢測

2022-01-11 列印
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  由於剛周日發現有確診人士於上周三快活谷賽事曾入馬場並逗留兼用膳，衞生防護中心隨即把快活谷馬場沙圈、遴選會員廂房列入強制檢測的名單內，當夜曾身處上述兩個地方的所有人士都要接受檢測。馬會遂於昨日早上在沙田馬場，安排所有練馬師、騎師及當夜涉事職員輪流接受採樣檢驗，各人秩序井然，暫無人驗出陽性。
馬場浮世繪

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