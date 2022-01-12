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伊仁絮語——赤火驍龍增程可勝

2022-01-12 列印
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第一場「赤火驍龍」的外地賽績甚有水準，可惜來港後遲遲未適應水土，不過評分一減再減，上仗終於上名。查其母系血統具有長力，今仗增程至二千二應不成問題，負輕磅兼改配近期手風順的田泰安，有力打開勝門。
  第九場「赤馬雄風」自去年四月起連場走入前列，演出極準。上仗不放而稍留，結果未能抵抗「聰明導彈」及「確妙星」的強勁衝刺而得季軍。今仗改配贏馬拍檔，料會提升威力。儘管排位略差，但同場僅得「全民佳知」領放，本身應可切入內欄前置，形勢有利。
Ian

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