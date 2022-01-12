B女靚馬——駿爵士降班出擊

第三場四班一千米。呢場我揀落班嘅「駿爵士」做重心，佢今季首回合在同程贏馬之後，升上三班未能再進，主要原因並非狀態回落，而是居三班作賽力有不逮，相對今次喜遇四班弱旅，計實力絕對有權重開勝門。近期晨課見佢連番辣操，狀態亦愈磨愈弗，難得今次強配莫雷拉，隔晚賠率亦有不俗分頭，實在值得一博。配腳我就揀「嘉應精神」同「風雷電」。第五場四班一哩。我就最鍾意連場表現穩定嘅「專一」，佢近兩仗一再跑得接近，上仗早段跟得好順，只可惜直路階段遇到阻塞，衝刺未盡暢順，要到最後一百米移入內疊才完全望空，結果以不足一身位飲恨而回，非常唔抵！復課見佢繼續大力打磨，好明顯心有不甘，而本身狀態亦有進無退，外觀依然省鏡，希望佢能夠打開勝利之門。今場配腳我揀「焱焱元帥」同「御風超影」。B女