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馬場浮世繪——馬雅策王者奇兵今季谷中首捷

2022-01-13 列印
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昨夜賽前，馬雅季內所贏的八場勝仗盡取自沙田賽事，不曾在快活谷贏過頭馬，兼且連亞軍都未得過，披甲三十六場僅得過兩席季軍，之前一次在谷中贏馬，已是去年七月七日策「航天勝將」的勝仗，然而昨夜終於守得雲開，於第二場策騎姚本輝馬房的十一倍半冷馬「王者奇兵」取得零的突破，相隔半年有多終於一洗頹風。
馬場浮世繪

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