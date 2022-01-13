馬場浮世繪——呂健威爆精選威稱意外驚喜

呂健威自於上月二十二日憑「鴻運飛鷹」贏馬後，已連續五個賽馬日食白果，直至昨晚終於敲響二○二二年的勝鼓。第三場「精選威」上仗配馬雅初出跑田草一千米才大敗，沒料到昨夜初次渡江跑一千米成二十八倍大冷，換由阿呂的愛將何澤堯操刀兼初戴眼罩，即有脫胎換骨的表現贏馬而回，呂健威則說是意外驚喜：「『精選威』仍很稚嫩，可能是今仗全程有馬施壓，反而有助發揮，其實今次也不是刻意讓牠後追，只是早段已經落後。賽後何澤堯說牠走勢仍較生硬，反映仍有進步空間，我認為其性能應偏向中短途。」馬場浮世繪