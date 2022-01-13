閉門作賽梁家俊封王 潘頓復出尾場擒雷神 姚本輝王者綠續爆發

■賀銘年策苗廄「簹多福」贏馬後示勝利手勢，個人最近三次賽事都傳捷報。

■田泰安昨夜策「赤火驍龍」食頭胡，蘇偉賢豎拇指讚騎得出色。

■昨晚谷戰全面閉門作賽，馬主與傳媒都不可入場，看台一片空洞。

因疫情嚴峻，昨晚谷戰破天荒全面閉門作賽，傳媒亦不在場，焦點是國際賽日墮馬的潘頓傷瘉復出，直至尾場終策呂廄「超好日子」贏得頭馬，反而宿敵莫雷拉守齋。騎師方面，梁家俊憑容廄「騰龍駒」與姚廄「綠續爆發」包辦孖寶封騎師王，田泰安同得廿八分但少贏一場頭馬。練馬師中，呂健威與姚本輝都起孖。剛於周日因「魅影揚飛」被貶，未能於二○二二年次次贏馬的姚本輝，昨晚繼續全面搏殺並重響勝鼓，先贏第二場「王者奇兵」，後贏第五場「綠續爆發」。姚本輝起孖後說︰「前列騎師對『王者奇兵』興趣不大，於是我便請馬雅過檔，而且排四檔亦有幫助，五班賽真是甚麼事情都可能發生。牠在港首戰一出即勝後，表現反覆是因初期搶口並不懂留力，加上曾屢次氣管大量出血甚體弱，後來我把牠運往從化服訓練，讓牠恢復元氣兼學懂放鬆去跑，今場終於重開勝門。」姚本輝又說：「『綠續爆發』今場的檔位麻麻（九檔），不過梁家俊騎來十分進取和努力，沿途走位出色，應記一功。『綠續爆發』今季有明顯進步，牠在港只跑了十二場，在四班負輕磅有競爭力，其血統方面則途程性能偏長，暫時會跑番贏馬路程谷草一哩，稍後才增程跑千八米或二千米。」榜首練馬師之爭，羅富全與蔡約翰昨夜則打成一比一平手，前者贏出第六場「有主意」，後者於第八場憑「飛凡」奏捷，兩人總成績保持兩W差距。羅富全贏馬後說︰「『有主意』今場出閘甚慢，我都很擔心，好彩今晚跑道形勢利後上馬，有助牠末段輕鬆追上，順利交出好成績。『有主意』今季的表現不錯（六戰兩冠兩亞一季），只是暫時仍未學懂轉腳，如果學懂後，牠的加速力會更強，表現當亦會更好。」騎師方面，傷瘉復出的潘頓苦戰至尾場，終憑「超好日子」贏得缺陣八次賽事後的第一場頭馬，這匹呂廄馬力擒莫雷拉胯下的苗廄「冠寶駒」奏捷，也令雷神昨夜無馬贏。而昨夜贏馬最多的是梅開二度的梁家俊，先贏出第四場容廄「騰龍駒」，連隨憑姚廄「綠續爆發」個人包辦孖寶，前駒練者容天鵬說：「『騰龍駒』本有質素，可惜過往受腳患和喘鳴症困擾，幸好現時健康已受控制，我要感謝馬房團隊，尤其是副練，他帶領手足好好照顧馬兒而令牠健康養好。『騰龍駒』今場排十檔實不太有利，好彩梁家俊把握到先機搶佔內欄。」至於昨晚得一冠兩亞一季的田泰安，蘇偉賢說是他邀請騎者為頭場「赤火驍龍」操刀，因甚欣賞對方早前策「行樂之光」贏同程時，發力點拿揑得準。另外，方嘉柏與告東尼因未完成接種疫苗，昨夜都被禁入場督師。記者：文傑、亨利、陳嘉甜