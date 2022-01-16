頭號目標｜勝利多多坐亞望冠

第三場四班泥地一六五○米。「勝利多多」上仗初次增程跑泥地1650米，筆者在《星島馬訊》專欄已有推介，除了因為其血統適合增程之外，本身亦一再在泥閘有好表現，細心觀察下發覺牠每每可以在直路初輕易加速彈甩對手，相信泥地性能屬於極佳一類，所以即使明知初次增程有難度，仍膽粗粗照博。結果，「勝利多多」在直路初出頭之後，雖然被「皆大開心」技術性擊倒，但本身都已彈離了其餘對手。至於今仗再次推介，理由是經驗淺的馬初跑泥地1650難度不低，如能克服的話，一般繼後都可在此場地創一番功業。至於今次要再遇「皆大開心」，若看上仗姿態，「勝利多多」似較難反先，不過容廄季內已交代的馬，不無突然失準的例子，像兩捷後的「無限驚喜」便屬例子，況且「皆大開心」本身前仗就已突然大失水準，今仗重蹈覆轍也不意外。策略上，「勝利多多」W可以照買，但補回搭「皆大開心」的Q便可，甚至有機會兩注皆中。仲達