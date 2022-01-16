B女靚馬——健康馬有力開齋

第三場四班一哩。呢場我鍾意「勝利多多」，佢上仗早段守好位，沿途走勢輕鬆，然而未入直路便開始發力，因此影響後勁，結果最後一百米被「皆大開心」追過，但好彩保住亞軍，總算證明泥地合發揮。今次繼續負一二一磅，排二檔亦同上仗一樣，只要馬雅發揮正常，相信有機會補中頭馬。配腳就揀「華卓晴」同「皆大開心」。第六場四班一哩米。我就揀「健康馬」做重心，佢上仗早段留守後方，結果最後四百米造出全場最快的23秒02，追勢非常悅目，埋門亦只輸個半身位，後勁已經試準。蔡明紹吸收了上仗組驗，今次一定會有更佳發揮，處女馬有力開齋。今場配腳我揀「觀世界」同「福朵」。B女