  • 2022年1月16日 星期日
  • 20º
  • 74%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 張家朗李嘉欣Omicron檢測消費券

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——愛逍遙把握機會

2022-01-16 列印
Previous Next

第一場「愛逍遙」演出失準，上季曾多次在四班走近，奈何降至五班卻不進反退。不過近兩仗改往泥地角逐，表現喜見漸入佳境。上仗排外檔起步，結果大部分時間被頂外疊，若非在關鍵時刻被對手干擾而勒避，應可跑得更接近。今仗續配蔡明紹，排位轉佳，可望早段採取主動跑法，本身評分已跌至淘汰區域，定必把握機會拼盡。

第三場「好友利」向來表現穩定，雖然歷來贏馬全跑草地，但泥地演出亦佳，上季便曾在泥地一哩得第五，僅負頭馬兩乘許，加上其血統顯示跑泥地合適，過往試泥閘亦有追勢。本來今次最大顧慮是牠稍欠前速，經常未能跟上步速，但改配騎功硬淨兼贏馬拍擋賀銘年，若能把握起步，或有機會製造驚喜。對手可留意從未交出走勢的「好好心得」。
Ian

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd