伊仁絮語——愛逍遙把握機會

第三場「好友利」向來表現穩定，雖然歷來贏馬全跑草地，但泥地演出亦佳，上季便曾在泥地一哩得第五，僅負頭馬兩乘許，加上其血統顯示跑泥地合適，過往試泥閘亦有追勢。本來今次最大顧慮是牠稍欠前速，經常未能跟上步速，但改配騎功硬淨兼贏馬拍擋賀銘年，若能把握起步，或有機會製造驚喜。對手可留意從未交出走勢的「好好心得」。
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Omicron變種病毒殺入本港社區，政府昨日宣佈取消原定本月二十六日起舉行的虎年年宵花市，會向受影響花農退還全數費用，並發放攤位使用費的一半作津貼。有本地花農指所花成本已近一百六十萬元，津貼遠遠不夠，...
2022-01-15
四川成都一輛電動車充電時突然起火，波及旁邊的Tesla Model Y，消防其後將火撲滅，幸好事件沒人受傷。由於事發突然，網上出現多種謠言，Tesla、比亞迪等電動汽車品牌紛紛澄清，涉事車輛並非公司產...
2022-01-15
英國首相約翰遜再被當地傳媒指違反防疫規定，於去年舉行歡送派對，當時正值菲臘親王喪禮前夕，參與派對人士飲酒狂歡、並跳舞至凌晨時份，首相府證實有這兩場派對，惟指約翰遜兩場都沒有參加。《每日電訊報》報道，菲...
2022-01-15
恒基及市建局合作發展的長沙灣映築，提供兩房及三房戶型，項目於疫市下出擊，連日來一條龍上載樓書、開放示範單位及公佈價單，首批涉及68個單位，兩房戶折實621.2萬入場。恒基物業代理營業（一）部總經理林達...
2022-01-15
港股科網股昨日承接外圍跌勢，拖累恒指低開243點，最多挫289點至24100關有支持，恒指最終收報24383點，跌46點。國指收報8554點，跌47點；科指收報5769點，跌27點。北水南下共淨流入3...
2022-01-15
魯迪格跟車路士今夏約滿，一眾豪門對此子虎視眈眈，故藍獅名宿艾殊利高爾直言球會應竭盡所能留下此子。今晚英超榜首大戰，次席的車路士作客一哥曼城，這位廿八歲德國中堅為爭取豐厚新約，勢繼續展示自己的戰術價值，...
2022-01-15
41歲譚俊彥（Shaun）喺今年TVB台慶頒獎禮成為雙料視帝，憑台慶劇《換命真相》勇奪「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」。他在台上激動落淚向家人致謝，對太太任祉妍（Yann）表示：「你係我...
2022-01-15
再來一次！小董最擔心的是一班老人家。這天是診所暫停營業前最後接見一班癌症病人及慢性病患者。楊婆婆一臉愁容坐下：「我這陣子行了許多冤枉路，早上去街市買餸時忘記帶電話，去圖書館借了書又給老伴罵我把幾萬人碰...
2022-01-15
第三場四班泥地一六五○米。「勝利多多」上仗初次增程跑泥地1650米，筆者在《星島馬訊》專欄已有推介，除了因為其血統適合增程之外，本身亦一再在泥閘有好表現，細心觀察下發覺牠每每可以在直路初輕易加速彈甩對...
2022-01-16