伊仁絮語——愛逍遙把握機會

第一場「愛逍遙」演出失準，上季曾多次在四班走近，奈何降至五班卻不進反退。不過近兩仗改往泥地角逐，表現喜見漸入佳境。上仗排外檔起步，結果大部分時間被頂外疊，若非在關鍵時刻被對手干擾而勒避，應可跑得更接近。今仗續配蔡明紹，排位轉佳，可望早段採取主動跑法，本身評分已跌至淘汰區域，定必把握機會拼盡。第三場「好友利」向來表現穩定，雖然歷來贏馬全跑草地，但泥地演出亦佳，上季便曾在泥地一哩得第五，僅負頭馬兩乘許，加上其血統顯示跑泥地合適，過往試泥閘亦有追勢。本來今次最大顧慮是牠稍欠前速，經常未能跟上步速，但改配騎功硬淨兼贏馬拍擋賀銘年，若能把握起步，或有機會製造驚喜。對手可留意從未交出走勢的「好好心得」。Ian